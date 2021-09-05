أنقرة (زمان التركية) – صدرت تصريحات لافتة عن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، قال فيها “عواقب إهمالنا أكثر مما نعرف”.

ذكر كوجا في تغريدة عبر تويتر أمس السبت أن عدد الإصابات الحالية في تركيا بلغت 20 ألف و33 إصابة بجانب 278 وفاة خلال 24 ساعة.

أضاف وزير الصحة قائلا: “المدارس الابتدائية والاعدادية ستفتح أبوابها في السادس من الشهر الجاري تليها الجامعات. لدينا أكثر من 24 مليون طالب في التعليم الأساسي، ونحن عازمون على التعليم وجها لوجه ولابد من إبداء العزم نفسه فيما يخص التلقيح والإجراءات الاحترازية”.

وخلال تغريدة أخرى أشار كوجا إلى بدء تسجيل الطلاب بالجامعات قائلا: “اليوم بدأت عملية التسجيل في الجامعات، والعديد من طلابنا يستعدون في الدراسة في المناطق الأقل انتشارا لفيروس كورونا عوضا عن المدن التي يرغبون في الدارسة بها. فهؤلاء الطلاب لديهم أمراض مزمنة. نتائج إهمالنا أكثر مما نعرف. علينا تسهيل الحياة للجميع بالتلقيح والإجراءات الاحترازية”.