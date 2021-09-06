أنقرة (زمان التركية) – كشفت الجمعية الأمريكية للطب النفسي، أن بعض العاملين في قطاع الصحة في تركيا يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

وأوضحت الجمعية أن اضطراب ما بعد الصدمة، والذي يظهر عادة لدى الأشخاص العائدين من الحرب، أصاب العاملين في مجال الرعاية الصحية على الخطوط الأمامية ممن يتدخلون في التصدي لوباء كورونا Covid-19.

وأضافت الجمعية، أنه وفقا لدراسة أجرتها على 1833 من العاملين الصحيين الأتراك، تبين أن معدل اضطراب ما بعد الصدمة بين الأطباء كان 36 في المائة، وكان هذا المعدل 49.5 في المائة بين العاملين الصحيين من غير الأطباء.

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة العاملين الصحيين في الولايات المتحدة الأمريكية، أن العاملين الصحيين في جميع أنحاء العالم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة وطالبت بتوسيع حقوقهم.

ودعا العاملون في مجال الصحة أولئك الذين يعانون من اضطراب الإجهاد بسبب كورونا Covid-19 إلى عدم دفع مبالغ إضافية مقابل العلاج والأدوية والتدخلات الطبية الأخرى.

وأشارت وكالة “رويترز” العالمية، إلى أن متغير دلتا بشكل خاص يسبب اضطراب الإجهاد اللاحق للصدمة لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقال الطبيب النفسي بيسيل فان دير كولك، متحدثًا للوكالة، “ظاهريًا، الممرضة في المستشفى تظهر عليها نفس أعراض محارب قديم عائد من أفغانستان”.