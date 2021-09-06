أنقرة (زمان التركية)ــ رفعت وزارة الخزانة والمالية في تركيا توقعاتها لمعدل التضخم النقدي السنوي بنهاية العام إلى 16.2 بما يفوق توقعات البنك المركزي للتضخم في نهاية العام.

وزارة الخزانة والمالية نشرت تقرير البرنامج متوسط ​​الأجل (MTP) الذي يغطي الفترة 2022-2024، في الجريدة الرسمية في عطلة نهاية الأسبوع.

في البرنامج متوسط ​​الأجل (MTP)، من المتوقع أن يكون المعدل السنوي للزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين 16.2 في المائة بنهاية هذا العام، وهي توقعات أعلى من التي أعلن عنها البنك المركزي في تقرير التضخم الأخير الصادر في يوليو حيث توقع ان يبلغ التضخم نهاية العام 14.1 في المائة.

في أغسطس، بلغ التضخم النقدي السنوي في تركيا ذروته في آخر 28 شهرًا وارتفع إلى 19.25 في المائة، متجاوزًا معدل السياسة لمعدل إعادة الشراء لأسبوع واحد والذي بلغ 19 في المائة. ستجتمع لجنة السياسة النقدية (PPC) في 23 سبتمبر.

النمو والبطالة

وفقًا للبرنامج، من المتوقع تحقيق نمو بنسبة 9 في المائة هذا العام. في حين أن معدل النمو لعام 2022 محدد بنسبة 5 في المائة، فمن المتوقع نمو 5.5 في المائة في عامي 2023 و 2024.

بينما من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 12.6٪ لهذا العام ، فمن المتوقع أن ينخفض ​​إلى 12٪ في 2022 و 11.4٪ في 2023.