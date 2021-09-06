أنقرة (زمان التركية) – يحاول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استغلال حليفه السابق عبد الله جول، لكن الأخير رفض، وفق صحفي تركي.

جان أطاقلي الكاتب الصحفي، المعروف بقربه من الرئيس التركي السابق عبد الله جول، زعم أن لقاءً جرى بين أردوغان وجول، حاول فيه الرئيس التركي تأمين خروجه من السلطة.

وأوضح أطاقلي الصحفي في موقع “كوركوسوز” أن أردوغان قال لـ جول: “لنعد إلى النظام البرلماني، ستصبح مرشح حزبنا للرئاسة، وأنا سأبقى رئيسا للحزب”.

وأضاف أطاقلي أن عبد الله جول لا ينظر بحماس لعرض أردوغان، مؤكدا أن جول لن يتعاون أبدا مع أردوغان، ولن يدعمه، ولن يتعهد أبدا بعدم محاسبة أردوغان ورجاله.

وأشار الكاتب التركي إلى أن جول سيعاود الظهور سياسيا من جديد، بعد رحيل أردوغان من السلطة.

يذكر أن عبد الله جول انسحب من الانتخابات الرئاسية عام 2018 أمام الرئيس رجب أردوغان، وبرر ذلك بقوله إنه لم يجد إجماعا على دعمه في الانتخابات التي شاركت بها ميرال أكشنار زعيمة حزب الخير ومحرم إينجه عن حزب الشعب الجمهوري قبل أن ينفصل عنه لاحقا ويؤسس حزبا جديدا.