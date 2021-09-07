أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير لمنظمة العمل الدولية، أن تركيا تعد من بين أفقر البلدان من حيث رواتب المتقاعدين.

تقرير الضمان الاجتماعي لمنظمة أوضح أن 4.1 مليار شخص في العالم خارج حماية الضمان الاجتماعي تمامًا، مشيرا إلى أن الموظفين المشمولين بالضمان الاجتماعي يزدادون فقرا كل عام.

وقارن تقرير الضمان الاجتماعي متوسط المعاش التقاعدي في البلدان “المختارة” كنسبة لخط الفقر في ذلك البلد.

وتُظهر البيانات أن تركيا أقل بكثير من حد الـ 50٪ الذي حددته منظمة العمل الدولية كمؤشر على فقر المتقاعدين. على سبيل المثال، يبلغ المعاش التقاعدي في أوغندا 43.5 في المائة من خط الفقر في البلاد. ويبلغ هذا المعدل 91.2٪ في مصر و 56.1٪ في إندونيسيا و 46.6٪ في أذربيجان و 32.7٪ في موزمبيق. في تركيا، تبلغ هذه النسبة 21.7٪ فقط.

وقال تقرير منظمة العمل الدولية، إنه من الناحية العملية، تقل مزايا الضمان الاجتماعي عن الحد الأدنى من المعايير في بعض البلدان.

وتابع التقرير: “على سبيل المثال؛ في العديد من البلدان، تقل المعاشات التقاعدية حتى عن 50 في المائة من خط الفقر في البلاد. في هذه البلدان، يجب تعريف كبار السن الذين يعيشون على معاش تقاعدي على أنهم فقراء على الرغم من كونهم مؤمَّن عليهم”.