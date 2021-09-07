أثينا (زمان التركية) – اتهمت تركيا جارتها اليونان بارتكاب مئات الانتهاكات لمجالها الجوي ومياهها الإقليمية هذا العام.

وزارة الدفاع التركية قالت في بيان إن اليونان اخترقت المجال الجوي التركي 206 مرة ودخلت مياهها الإقليمية في 27 مناسبة مختلفة، وأضافت أنها ضايقت طائراتها 95 مرة وارتكبت 790 انتهاكا لسفن جزر منزوعة السلاح.

تسود خلافات بين تركيا واليونان حول ملكية الجزر القريبة من البلدين ما أدى إلى شبه اشتباكات عسكرية مباشرة، كان آخرها العام الماضي عندما اقتربت السفن الحربية اليونانية من سفينة مسح هيدروكربونية تركية تبحث عن الغاز الطبيعي قبالة جزيرة يونانية.

وينفي كلا البلدين اتهامات الطرف الآخر بارتكاب انتهاكات.

ن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعيا تركيا واليونان إلى حل خلافاتهما عبر المفاوضات.