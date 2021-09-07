أنقرة (زمان التركية) – يعجز قطاع السياحة عن النجاة من مخالب جائحة كورونا، حيث كشفت بيانات رسمية أن عائدات قطاع السياحة كانت 2.4 مليار دولار فقط خلال النصف الأول من العام الجاري.

استقبلت تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري، عددا يوازي ما استقبلته خلال الربع الأول من العام السابق.

كانت الحكومة التركية قد جددت تمسكها بهدف تحقيق عائدات بقيمة 25 مليار دولار من قطاع السياحة هذا العام.

التقرير الصادر في 27 أغسطس عن رئاسة الاستراتيجية والموازنة بالرئاسة التركية بعنوان ” التطورات الأسبوعية بالاقتصاد التركي والمشهد العام” يشير إلى انه خلال النصف الأول من العام الجاري استقبلت تركيا 4 مليون و970 ألف سائح فقط.

بينما كانت تركيا استقبلت 4 مليون و636 ألف سائح خلال الربع الأول من العام السابق.

وفق التقرير استقبلت تركيا نحو 12 مليون و708 ألف سائح خلال عام 2020، وتتوقع الحكومة أن يسجل العام الجاري رقما مقاربا لهذا.

وفي عام 2020 بلغت عائدات السفر 10 مليار و220 مليون دولار، بينما بلغت عائدات السياحة 12 مليار و59 مليون دولار.

وخلال النصف الأول من العام الجاري بلغت عائدات السفر 4 مليار و579 مليون دولار، بينما بلغت عائدات السياحة 2 مليار و452 مليون دولار.