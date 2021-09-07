أرضوم (زمان التركية) – تشهد ولاية أرضروم شمال شرق تركيا حوادث مأساوية بالنسبة للمزارعين والسائقين على الطريق، إذ فُقد خلال يومين فقط 85 رأسًا من الأغنام، في حادثين منفصلين.

في مكان واحد في أرضروم وقع حادث قتل فيه 45 رأسًا من الأغنام اصطدمت بهم شاحنة، وبعدها بيومين سحقت سيارة 40 رأسًا من الأغنام أثناء محاولتهم عبور الطريق. يريد السكان المحليون حلاً للمشكلة.

قال سائقو السيارات بعد الحادث إن صاحب قطيع الأغنام لم يستخدم مصباح تحذير وأن الطريق كان مظلما.

في الحادث الأخير صدمت السيارة قطيع من 200 خروف مات منهم 40، قبلها بيومين في نفس المكان، تم سحق 45 رأسًا من الأغنام.

قال فرات ساجلام الذي فقد أغنامه في الحادث الأول إن 45 رأسًا من الأغنام ماتت في نفس المكان نتيجة اصطدامها بشاحنة قبل يومين وأضاف: “كنا نمر بأغنامنا عبر نقطة عبور الحيوانات، كانت الشاحنة قادمة بأقصى سرعة. بغض النظر عن اهتمامانا بالتحذير من عدمه هذا مدخل المزارع. هناك لافتات على الجانبين لكن السائقين ما زالوا يأتون بأقصى سرعة. لقد مررنا بنفس الحادث قبل يومين، ونفقت 45 من أغنامي. أتمنى أن تجد السلطات حلا لهذا”.

قال أحد السائقين، ويدعى إردم بولات: لقد جئت من سنكاياكنت ذاهبًا إلى قرية Kömürlü. لا يوجد ضوء على هذا الطريق ولا إضاءة. عندما اصطدمت السيارة التي أمامي فجأة بالقطيع، اضطررت إلى الاصطدام بها من الخلف، أصحاب القطيع لم يكن لديهم أي ضوء تحذير أو عاكس، كان الظلام حالكا. وهذا هو سبب تعرضنا لمثل هذا الحادث”.