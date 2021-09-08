أنقرة (زمان التركية) – حذرت منظمة العفو الدولية كل من تركيا والدنمارك والسويد من خط إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم.

تقرير المنظمة الدولية أشار إلى أن قوات النظام السوري تعامل السوريين العائدين إلى بلادهم بشكل سيئ، ووجهت المنظمة انتقادات لكل من تركيا والدنمارك والسويد بحجة إجبارهم السوريين على العودة إلى سوريا.

وأكد التقرير أن سوريا ليست آمنة بعد للعودة إليها محذرا من استمرار الانتهاكات الحقوقية والعنف والتعذيب والاعتقال التعسفي والاغتصاب بحق العديد من اللاجئين العائدين إلى سوريا.

وأفاد التقرير بعنوان “أنت عائد إلى الموت” أن هناك لاجئين عادوا إلى سوريا وانقطعت أنبائهم منذ ذلك الحين.

وأسرد التقرير تفاصيل التطورات الخاصة بمصير 66 لاجئ من بينهم 13 طفلا عادوا إلى سوريا خلال الفترة بين عامي 2017 و2021، إذ ذكر التقرير أن من بين العائدين إلى سوريا 5 أشخاص لقوا مصرعهم داخل المعتقل و17 شخصا انقطعت انبائهم.

هذا وأكد التقرير تورط قوات النظام السوري في 14 واقعة عنف جنسي بحق اللاجئين العائدين وأسرد تفاصيل تتعلق بسبع وقائع اغتصاب بحق خمسة نساء.

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العفو الدولية تتهم تركيا بإجبار اللاجئين السوريين على المغادرة

أنقرة (زمان التركية) – حذرت منظمة العفو الدولية كل من تركيا والدنمارك والسويد من خط إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم.

تقرير المنظمة الدولية أشار إلى أن قوات النظام السوري تعامل السوريين العائدين إلى بلادهم بشكل سيئ، ووجهت المنظمة انتقادات لكل من تركيا والدنمارك والسويد بحجة إجبارهم السوريين على العودة إلى سوريا.

وأكد التقرير أن سوريا ليست آمنة بعد للعودة إليها محذرا من استمرار الانتهاكات الحقوقية والعنف والتعذيب والاعتقال التعسفي والاغتصاب بحق العديد من اللاجئين العائدين إلى سوريا.

وأفاد التقرير بعنوان “أنت عائد إلى الموت” أن هناك لاجئين عادوا إلى سوريا وانقطعت أنبائهم منذ ذلك الحين.

وأسرد التقرير تفاصيل التطورات الخاصة بمصير 66 لاجئ من بينهم 13 طفلا عادوا إلى سوريا خلال الفترة بين عامي 2017 و2021، إذ ذكر التقرير أن من بين العائدين إلى سوريا 5 أشخاص لقوا مصرعهم داخل المعتقل و17 شخصا انقطعت انبائهم.

هذا وأكد التقرير تورط قوات النظام السوري في 14 واقعة عنف جنسي بحق اللاجئين العائدين وأسرد تفاصيل تتعلق بسبع وقائع اغتصاب بحق خمسة نساء.