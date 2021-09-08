أنقرة (زمان التركية) – تعرض مواطن تركي سبق أن انتقد الرئيس رجب طيب أردوغان في حلقة تلفزيونية، لهجوم من قبل أشخاص قيل إنهم أعضاء في حزب العدالة والتنمية.

محمد علي سانجاقتوتا، الذي اعتقل في يونيو لانتقاده أردوغان والحالة الاقتصادية في تركيا خلال مقابلة مع إحدى القنوات في شوارع ولاية ريزة، تعرض أمس لهجوم من قبل أشخاص قيل إنهم أعضاء في حزب العدالة والتنمية.

وذكر سانجاقتوتا، أن المعتدين عليه ينتمون لحزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى تعرضه من قبل لتهديدات وإهانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحصل سانجاقتوتا، على تقرير بالاعتداء من المستشفى وقدم محاميه شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في ولاية ريزة ضد المهاجمين.

على إثر الشكوى الجنائية، تم إيقاف 3 أشخاص، كانوا أهانوا سانجاقتوتاعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وتستمر التحقيقات في القضية.

وأشار سانجاقتوتا إلى أنه كان عضوًا سابقًا في حزب العدالة والتنمية.

المواطن التركي قال إنه “لا يمكن أن يحكم العدالة والتنمية هذا البلد بالظلم والخوف، فستتم محاسبته على هذه الإجراءات أمام القانون. بالإضافة إلى ذلك، سيتلقى حزب العدالة والتنمية الرد اللازم من الناس في صناديق الاقتراع”.

يذكر أن كانت هناك مؤخرًا عدة حوادث تم في الاعتداء فيها على مذيعين وصحفيين من قبل أنصار حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.