أنقرة (زمان التركية) – أعفت الحكومة التركية بقرار رئاسي بعض واردات السلع الزراعية من الحبوب والبذور من الضريبة الجمركية، ما يمثل ضربه قاسمة للمزارعين.

سيتم إعفاء واردات مثل العدس والقمح والذرة والشعير والشوفان من الضريبة، كما تقرر خفض الضريبة الجمركية على واردات القهوة.

ونص قرار جمهوري منشور في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم بشأن التعديلات في نظام الاستيراد على إعفاء واردات كل من الحمص والعدس الأخضر والأحمر والقمح وحبوب الجاودار والشعير الأبيض وبذور الشوفان وبذور الذرة والسورغم من الضريبة الجمركية حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول هذا العام.

وتضم قائمة الواردات المعفاة من الضريبة الجمركية المنتجات التي تأثرت من الجفاف هذا العام وانخفض انتاجها.

واردات القهوة

وتضمن القرار المشار إليه أيضا خفض الضريبة الجمركية على واردات القهوة من 11 في المئة إلى 6 في المئة لدول الاتحاد الأوروبي ومن 13 في المئة إلى 8 في المئة لكوسوفو ومن 10 في المئة إلى 8 في المئة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومن 13 في المئة إلى 8 في المئة للدول الأخرى.

هذا وتم خفض الرسوم الجمركية لواردات القهوة من 11 في المئة إلى 6 في المئة للدول الأقل تطورا.