أنقرة (زمان التركية) – ألحق المنتخب الهولندي هزيمة مريرة بنظيره التركي، محرزًا ستة أهداف في شباكه مقابل هدف واحد سجله الفريق التركي بالوقت بدل الضائع.

المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء في امستردام، ضمن تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2021، رفع من خلالها المنتخب الهولندي رصيده إلى 13 نقطة لينتزع الصدارة من تركيا التي تراجعت الى المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

وسجل أهداف المنتخب الهولندي، دافي كلاسين في الدقيقة الأولى، ممفيس ديباي في الدقائق 16، 38، 54، غوس تيل في الدقيقة 80، دونيل مالين في الدقيقة 90.

أما هدف المنتخب التركي الوحيد فسجله جنجيز أوندير في الدقيقة 92.

ورفع ديباي رصيده من الأهداف منذ مطلع العام الحالي الى 28 في 38 مباراة لناديه السابق ليون الفرنسي والحالي برشلونة الإسباني ومنتخب هولندا. كما رفع رصيده في صفوف المنتخب إلى 31 هدفا في 70 مباراة دولية.