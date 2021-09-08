أنقرة (زمان التركية) – شهدت قيمة إيجار المنازل السكنية في تركيا زيادة انفجارية، حيث ارتفعت بنسبة 200%.

تسبب استئناف التعليم وجها لوجه، بعد توقف بسبب وباء فيروس كورونا (كوفيد -19)، في رفع الإيجارات بوضوح في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير.

وقال إردال تشلبي، رئيس غرفة بورصة للاستشارات العقارية، إنهم يتوقعون نشاطًا في قطاع العقارات، لا سيما في منطقة جوروكلا في ولاية بورصا.

وتابع تشلبي: “اليوم، يبدو أن متوسط ​​أسعار الإيجار الخاصة بنا للطالب يبلغ حوالي 1.750 ليرة تركية. قبل الوباء، كانت الإيجارات حوالي 1.000 ليرة تركية و 1.200 ليرة تركية”.

كما أن أسعار المساكن المؤجرة في أنطاليا، وهي واحدة من المحافظات الأكثر استقبالًا للهجرة في تركيا، تتزايد باستمرار. ارتفعت إيجارات المساكن في كل منطقة من مناطق أنطاليا بنسبة 40 بالمائة في المتوسط. ومع ذلك، مع افتتاح الجامعات وبدء التعليم وجهاً لوجه، وصلت الزيادة في الأحياء ذات الكثافة الطلابية إلى 100 في المائة.

وأضاف تشلبي أنه: “ارتفعت تكاليف البناء بنسبة 50 بالمائة. تبعا لذلك، مع ارتفاع أسعار الأراضي، كان هناك زيادة بنسبة 60 في المائة في أسعار بيع المساكن. بالطبع، أدت الزيادة في أرقام مبيعات المساكن أيضًا إلى زيادة الإيجارات.”

وصرح نائب رئيس غرفة أنطاليا للوسطاء العقاريين، مظفر فورغون، بأنه لا توجد شقق للإيجار، وقال: “بما أن أنطاليا مدينة سياحية، فهي تستقبل الهجرة باستمرار. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف السكن آخذة في الازدياد. أسعار الإيجارات الثابتة تتزايد أيضًا بالتوازي مع هذا. الإيجار، الذي كان 1.000 ليرة تركية العام الماضي، أصبح 2000 ليرة تركية هذا العام “.