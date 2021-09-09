أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا طالبا عسكريا مفصولا تعسفيا قتل والده ليلة محاولة الانقلاب منتصف يوليو 2016.

في نطاق تحقيق أجراه مكتب المدعي العام في إزمير ضد المنتمين إلى حركة الخدمة، صدرت أوامر اعتقال بحق 214 مشتبهًا منهم 44 في الخدمة الفعلية و 69 جنديًا و 145 منهم طلاب مدرسة عسكرية سابقة.

من بين المعتقلين فاروق ترزي أوغلو طالب المدرسة العسكرية المفصول ونجل العميد سميح ترزي أوغلو الذي قتل ليلة محاولة الانقلاب.

ومنذ عام 2016، يقبع المئات من الطلبة العسكريين في السحون حيث حكم بالمؤبد على 355 طالبا عسكريا بتهمة محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري للجمهورية التركية.

وعلم أن من بين الذين تم اعتقالهم أشخاص برتبة عقيد، 1 منهم مقدم، 7 منهم نقيب، 7 منهم ملازم أول، 7 منهم ملازم، 41 منهم ضباط صف و 5 منهم رقيب خبير.

يذكر أن ترزي أوغلو زوجة العميد سميح ترزي سبق اعتقالها. وتم الحكم عليها بالسجن في البداية بالسجن 18 عاماً بتهمة المساعدة في جريمة الشروع بالإطاحة بالنظام الدستوري، ثم تم تعديل الحكم عليها ليكون السجن 6 سنوات و 10 أشهر و 15 يومًا بتهمة العضوية في حركة جولن، وبعدها تقرر الإفراج عنها مع حظرها من مغادرة البلاد في نوفمبر من العام الماضي.

وتتهم أسرة العميد المقتول، الضابط عمر خالص دمير بقتله خلال محاولة 15 يوليو / تموز.