أنقرة (زمان التركية) – شهد مؤشر أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة التركية ارتفاعا عقب تصريحات رئيس البنك المركزي التركي، شهاب كافجي أوغلو، التي لمح خلالها إلى تحسن أوضاع التضخم.

وسجل مؤشر أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة يوم الأربعاء أعلى مستوياته خلال الأسبوعين الماضيين ليواصل الأداء نفسه صباح الخميس.

وبالأمس كان سعر صرف الدولار أمام الليرة 8.48 ليرة وصباح اليوم تجاوز 8.50 ليرة.

ويوضح المحللون أنها المرة الأولى منذ 20 أغسطس التي يختتم فيها الدولار التعاملات متجاوزا 8.38 ليرة الذي ظل مستقرا عليه لمدة 22 يوما مؤكدين أن الدولار سيسجل سعر مقاومة 8.50 ليرة خلال فترة قصيرة.

ويرى المحللون أن هذا الارتفاع قد يتواصل في حال تحطيم الدولار سعر المقاومة هذا وقد يبلغ الدولار حاجز 8.80 ليرة بسعر مقاومة متوسط 8.60 ليرة.

وأسفر التراجع في قيمة الليرة وضعف الرغبة في المخاطر على الصعيد الدولي عن حملات بيع داخل البورصة وعلى رأسها أسهم البنوك وشركات الهولدنج.

وبالأمس اختتم مؤشر بورصة إسطنبول التعاملات عند أدنى مستوياته منذ الحادي عشر من أغسطس الماضي مسجلا 1433.85 نقطة.

واستهلت بورصة إسطنبول تعاملات اليوم بتراجع بنسبة 0.21 في المئة لتبدأ عند مستوى 1430 نقطة. وارتفع المؤشر إلى 1435 نقطة في محاولة منه للبقاء ضمن المنطقة الآمنة.

يذكر أن الوضع الاقتصادي في تركيا متدهور، وتجاوز معدل التضخم النقدي السنوي 19 بالمئة، وسعر صرف الدولار أعلى من 8 ليرات تركية منذ مارس الماضي.