أنقرة (زمان التركية) – بدأت شركات الإنشاءات في تركيا تطبيق قرار الإضراب الذي اتخذوه بسبب ارتفاع أسعار الأسمنت.

وليس من المعروف بعد عدد الشركات المشاركة في قرار الإضراب هذا، غير أن القرار تم اتخاذه من قبل اتحاد مقاولي البناء الأتراك.

وكان اتحاد مقاولي البناء قرر في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري عدم تنفيذ أي مشاريع إنشائية لمدة 15 يوما احتجاجا عن الزيادة في أسعار الأسمنت. وعقد ممثلو النقابات المشاركة ضمن الاتحاد مؤتمرا صحفيا في العاصمة، أنقرة.

وخلال الاجتماع صرح رئيس الاتحاد، طاهر تللي أوغلو، أن الزيادة في أسعار الأسمنت ليس لها مبررات اقتصادية وأن الزيادات بلغت 200 في المئة.

وطالب ممثلو القطاع الحكمومة بالتدخل، حيث اقترحوا إقامة صندوق استثماري لشركات الأسمنت المصدرة.

جدير بالذكر أن رئيس لجنة المنافسة، بيرول كولا، أعلن استمرار التحقيق الشامل بخصوص أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت.