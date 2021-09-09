أنقرة (زمان التركية) – شككت صحيفة “آراء المسلمين” الجنوب إفريقية، في الرواية الرسمية التركية بشأن أحداث انقلاب 15 يوليو 2016، وقالت إنها “ليست ذات مصداقية”.

في مقال لها بعنوان “الانقلاب التركي: منظر بديل”، قالت الصحيفة إنه من غير المألوف أن تقدم حركة (الخدمة) التي اكتسبت شهرة بأنشطة التعليم والحوار على تنفيذ محاولة الانقلاب.

أضافت الصحيفة التي تصدر منذ عام 1960، أن اتهامات أنقرة حركة الخدمة بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو / تموز “ليست ذات مصداقية”، وأن مزاعم الحكومة عن الحركة التي تقدم أنشطة التعليم والحوار والمساعدات في العالم لا يمكن الثقة بها.

واعتبرت صحيفة “آراء المسلمين”، أن محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، أعطت الحزب الحاكم فرصة لممارسة قدر كبير من الضغط على الأشخاص المرتبطين بالحركة التي يقودها المفكر الإسلامي التركي محمد فتح الله جولن.

وتابعت الصحيفة: “تم التحقيق مع نصف مليون شخص، وتم طرد 150 ألف شخص من وظائفهم. وسُجن 100 ألف شخص بينهم آلاف النساء والأطفال”.

وشددت الصحيفة أن خطاب الحزب الحاكم في 15 يوليو، كان يشتبه فيه، حيث أن معظم مزاعم الحكومة حول الانقلاب غير كاملة.

ةتتهم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان حركة الخدمة بتدبير محاولة الانقلاب العسكري في يوليو 2016، لكن الحركة التي دعمت أردوغان بشكل واسع تنفي الاتهامات وتطالب بأدلة حقيقية عليها.

يذكر أن تم منع نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة للتحقيق في أحداث الانقلاب، رغم أن غالبية أعضاء اللجنة ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم.