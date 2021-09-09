أنقرة (زمان التركية) – زعم صحفي تركي أن السلطات تجهز لإطلاق حملة تحقيقات واسعة مع 22 ألف ضابط شرطة، في إطار الحملة الأمنية المستمرة منذ محاولة انقلاب 2016.

وقال الكاتب التركي، تولجا شاردان، المعروف بقربه من الجهات الأمنية، إنه تم تكليف القيادة العامة لقوات الدرك التركية بوزارة الداخلية، بالتحقيق مع 22 ألف ضابط شرطة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح شاردان في مقال له، أن السلطات ستستند إلى كشوف المرتبات والهاتف الأرضي على مدار العشر سنوات الماضية، كادلة توقيف واحتجاز.

وأضاف أن من بين من يستم التحقيق معهم، عدد من كبار قادة الشرطة المناوبين، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد عمليات فصل تعسفي.

وأشار الكاتب التركي إلى أن قائمة أسماء ضباط الشرطة الذين سيتم التحقيق معهم، تم إعدادها من قبل جهاز المخابرات التركي.

وسيتم التحقيق القضائي بتنسيق من مكتب المدعي العام في مدينة خارج أنقرة. سبب اختيار مدينة أخرى غير أنقرة هو عبء العمل الثقيل على مكتب المدعي العام في العاصمة.

وأنهى تولجا شاردان مقاله، قائلا: “لقد تلقيت معلومات تفيد بأنه سيتم الضغط على الزر في غضون شهر بعد اكتمال التحقيقات الأولية التي لا تزال جارية في مكتب المدعي العام والدرك. اعتبارًا من الصيف، لنكن مستعدين لسماع تحقيقات وعمليات قضائية متتالية ضد الشرطة، هذه المرة”.