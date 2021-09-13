أنقرة (زمان التركية) – ارتفع عدد القتلى من الجنود الأتراك في هجوم بمدينة إدلب سوريا يوم السبت إلى ثلاثة.

قالت وزارة الدفاع التركية إن وحدة تعرضت للهجوم أثناء عودتها من دورية، فيما قالت وكالة فرانس برس إن انفجار قنبلة أسفر عن مقتل الجنود على طريق بالقرب من مدينة إدلب.

بعد الإعلان في البداية عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين “بجروح خطيرة”، قالت الوزارة في وقت لاحق إن أحد الجنود المصابين توفي في مستشفى بجنوب تركيا.

تعد إدلب آخر معقل رئيسي لمسلحي المعارضة في شمال غرب سوريا وتخضع لسيطرة تركيا.

يأتي الحادث بعد سيطرة الجيش السوري مؤخرًا على محافظة درعا جنوب سوريا إحدي المحافظات التي تمركز فيها مسلحي المعارضة وكانت خارج سيطرة دمشق لسنوات.

وتدعم تركيا المسلحين المعارضين للرئيس السوري، بشار الأسد، وذلك في الوقت الذي تدعم فيه روسيا وإيران قوات النظام السوري.

يذكر أن أكبر خسائر الجيش التركي في سوريا كان في أواخر فبراير العام الماضي عندما قتل 31 عسكريا تركيا في إدلب، وعلى إثر ذلك وقعت تركيا مع موسكو في 5 مارس 2020 اتفاقية تهدئة.