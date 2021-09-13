أنقرة (زمان التركية) – وجه عمدة بلدية أرضروم المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، محمد سكمان، سيلا من السباب إلى أمين عام شعبة حزب الخير المعارض بالمدينة، مليح كيركبينار، خلال مداخلة هاتفية أثناء بث مباشر لأحد البرامج التلفزيونية.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني وجه كيركبينار عددا من الانتقادات إلى ضيف الحلقة سكمان، بينها المتاجرة بالنساء، وهو ما دفع الأخير إلى الرد عليه أيضًا بالسباب.

من جانبه علق البرلماني عن حزب الخير، ناجي جينيسلي، على قائلا في تغريدة ضمن فيها حساب سكمان، قائلا: “هذا ذروة الأمية السياسية. السباب يليق بصاحبه”.