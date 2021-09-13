أنقرة (زمان التركية) – وصف مصطفى دمير، عمدة بلدية سامسون شمال تركيا، ممثلي الصحافة المحلية بـ”الجرثومة“.

وخلال كلمة في اجتماع جمعية بلدية سامسون الحضرية، قال دمير المنتمي لحزب العدالة والتنمية إن ممثلي الصحافة المحلية في محافظة سامسون، مثل الجرثومة الذي يضر بالمدينة.

تصريحات دمير تسببت في موجة غضب واسعة من قبل العاملين في الصحافة. وطالب ممثلو الصحافة المحلية دمير بالاعتذار.

وأدلى ممثل رابطة الصحفيين المعاصرين، الصحفي محمد نبي أوزدمير، ببيان مكتوب، أوضح خلاله أن وصف العاملين في الصحافة بأنهم “جرثومة” غير مقبول.

وأضاف أوزدمير: “نحن لسنا جراثيم. نقوم بواجبنا في إبلاغ الجمهور. في الواقع، سنواصل نشر أخبارك. إذا لزم الأمر، فنحن نشارك الأخبار مع الجمهور لأن النقد فعل جيد. نحن لا نروج في قاعات التجمع بالقول إن الصحفيين جرثومة مثل ما فعلت”.