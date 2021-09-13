أنقرة (زمان التركية) – عبر الرئيس المشارك للحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني، نوربرت والتر بورجانس، عن اهتمام حزبه بمشاكل الديمقراطية في تركيا.

خلال حضوره “اجتماع أرباب العمل” الذي نظمته جمعية رجال الأعمال التركية الألمانية (TDU) في كولونيا، قيم بورجانس علاقات تركيا مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وأوضح بورجانس أنه إذا وصل حزبه إلى السلطة بعد الانتخابات التي ستجرى في 26 سبتمبر، أنه لا يمكنهم تجاهل التطورات السلبية المسجلة في مجال الديمقراطية في تركيا، مع تأكيده على أنه يرى تركيا في اتجاه إيجابي حاليا.

وأكد بورجانس أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لديه علاقة جيدة واهتمام كبير بتركيا، متابعا: “لقد قلنا دائمًا أنه لا يوجد سبب لوقف المحادثات. يمكن حل المشكلات ببساطة عن طريق التحدث. ومع ذلك، بالطبع، يرى الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعض المشاكل. هذا بساطة ليس الوضع الذي نقبله ونسيان الأمر سيكون موقفًا غير عادل تجاه أولئك الذين يدعمون حرية الفكر والديمقراطية في تركيا”.

وأشار السياسي الاشتراكي الديمقراطي إلى أن حزبهم لاحظ عن كثب التراجع في القيم الديمقراطية في تركيا، مشددا على أن التطورات السلبية في هذا المجال كان لها تأثير سلبي على طلب انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.