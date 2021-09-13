أنقرة (زمان التركية) – كشف البنك المركزي التركي عن عجز كبير في الحساب الجاري خلال شهر يوليو/ تموز هذا العام.

الحساب الجاري في تركيا سجل مليار و306 مليون دولار بعجز قدره 683 مليون دولار.

وبهذا بلغ عجز الحساب التركي للاثني عشر شهرا نحو 27 مليار و832 مليون دولار.

وكان خبراء الاقتصاد المشاركون في استطلاع التوقعات لوكالة الأناضول يتوقعون أن يسجل الحساب الجاري عجزا بنحو 540 في مليون دولار خلال شهر يوليو/ تموز وارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي بنحو 16.9 في المئة خلال شهر يوليو/ تموز مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

فيما توقع خبراء الاقتصاد المشاركون في استطلاع وكالة بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية أن يبلغ عجز الحساب الجاري نحو 530 مليون دولار.