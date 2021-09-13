أنقرة (زمان التركية) – شهدت العاصمة الكندية تورونتو وقفة احتجاجية تطالب بإطلاق سراح الطلاب العسكريين المعتقلين في تركيا بعد فصلهم تعسفيًا عقب انقلاب يوليو 2016.

مجموعة من الطلاب، الذين قدموا إلى كندا من أجل التعليم بعد فصلهم من الكليات العسكرية تجمعوا في ميدان ناثان فيليبس وسط تورونتو ورفعوا شعارات تطالب بالإفراج عن 355 طالبًا عسكريًا في السجون التركية منذ منتصف عام 2016.

بعض الطلاب الذين ظهروا مكبلي الأيدي، تحدثوا عن انتهاكات حقوقية يتعرض لها الطلاب المسجونين في تركيا.

ومن بين أبرز الشعارات التي رددها الطلاب: “اسألني لماذا أنا رهن الاعتقال؟”.

وأخبر الطلاب المطرودون، أهالي المدينة الكندية الذين أبدوا اهتمامًا بالوقفة كيف تم القبض على زملائهم ليلة 15 يوليو / تموز والتعذيب في السجون.

وقال إبراهيم إركان، الذي فصل عندما كان في العام الأخير من الكلية الحربية البحرية، إن زملائه تم إرسالهم في 15 يوليو من قبل قادتهم لغرض التدريب، متابعا: “تم القبض على أصدقائنا هؤلاء دون معرفة أي شيء. وحُكم عليهم بالسجن مدى الحياة. حتى أن البعض حُكم عليهم بالسجن المؤبد المشدد. حاليًا، يقبع أصدقاؤنا هؤلاء في السجن منذ أكثر من 5 سنوات. اجتمعنا في تورنتو لنكون صوت هؤلاء الأصدقاء”.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016، وهي التهمة التي فصل بموجبها الآلاف من العسكريين في الجيش بجانب طلاب الكليات العسكرية، إلا أن اتهام أردوغان يفتقر إلى أدلة ملموسة.