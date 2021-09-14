أنقرة (زمان التركية) – عثر على حسين غالب كوتشوك أوزيكيت، مقرر رئاسة الوزراء التركي السابق المختفي قسريًا منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وعبر تويتر نشرت نورسنا كوتشوك أوزيكيت تغريدة أعلنت خلالها أنه تم إبلاغهم مساء أمس بأن والدها موجود داخل سجن سنجان غير أنهم لم يتمكنوا من لقائه بعد.

وكانت المحكمة التركية قد قضت بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر بحق كوتشوك أوزيكيت عقب محاكمته ضمن القضية القائمة ضده. وخلال فترة اختفائه أقرت محكمة الطعون والمحكمة العليا الحكم الصادر بحق كوتشوك أوزيكيت.

وكان كوتشوك أوزيكيت يمارس مهنة الترجمة لإعالة أسرته بعد فصله من عمله مستغلا معرفته الجيدة للغة الألمانية والإنجليزية والعربية.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2020 اختفى كوتشوك أوزيكيت وتولت مديرية الأمن والنيابة التحقيق في واقعة اختفائه، غير أنهما تعمدتا إبطاء مسار التحقيق.

وخلال فترة اختفائه التي بلغت تسعة أشهر ونصف حاولت ابنته تسليط الضوء على واقعة اختفاء والدها الذي تأكد اختطافه.

منظمة العفو الدولية أطلقت في فبراير حملة توقيعات تطالب بالإفصاح عن مكان تواجد مقرر رئاسة الوزراء التركية السابق، حسين غالب كوتشوك أوزيكيت، ومحاسبة المسئولين.

وأطلقت العديد من منظمات المجتمع المدني مبادرات لكشف أسباب غياب كوتشوك أوزيكيت بعد أن باءت جميع محاولات أسرته في البحث عنه بالفشل.

تركيا تشهد زيادة في وقائع الاختفاء القسري منذ إقرار “قانون الحصانة” عقب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 لحماية الأشخاص أو المسؤولين الذين ارتكبوا أعمالاً غير قانونية خلال محاولة التصدي الانقلابيين، بحسب وجهة نظر السلطات التركية.