أنقرة (زمان التركية) – شهدت أسعار لقاح الانفلونزا الموسمية في تركيا هذا العام زيادة بنحو 62.50 في المئة.

لقاح الانفلونزا الموسمية سجل في تركيا 117 ليرة بعدما كان ثمنه 72.64 ليرة العام الماضي.

رئيس غرفة الصيادلة في إسطنبول، ظفر جناب صاري علي أوغلو، قال إن لقاح الأنفلونزا الموسمية كان له نصيب من الزيادات المتعاقبة في أسعار السلع داخل تركيا خلال الآونة الأخيرة مشيرا إلى تسجيله 117 ليرة هذا العام.

وأوضح صاري علي أوغلو أن هذا العام لن يشهد أزمة نقص مخزون اللقاح التي شهدتها تركيا العام الماضي غير أن سعره هذا العام سيرتفع بنحو 62.50 في المئة أي بزيادة 45 ليرة.

أضاف صاري علي أوغلو أنه من المنتظر بدء وصول اللقاحات إلى مخازن الصيدليات منتصف الشهر الجاري.

قال المسئول التركي: “خلال العام الماضي تلقينا نحو مليون و350 ألف جرعة، غير أن هذا العام سيبلغ إجمالي اللقاحات المتوفرة نحو مليوني و400 ألف جرعة أي ضعف ما تم توفيره العام الماضي. لا نعتقد أننا سنشهد أزمة مخزون مثلما حدث العام الماضي، لأنه في عام 2019 كان إجمالي اللقاحات المتوفرة مشابه ولم نشهد أزمة حينها”.

هذا وأكد صاري علي أوغلو أن هذا العام لن يشهد تحديد الفئات التي ستحصل على اللقاح مثلما حدث العام الماضي.

وأوضح أن: “العام الماضي حددت الحكومة الفئات التي يمكنها الحصول على اللقاح كأصحاب الأمراض المزمنة وما شابه، لكن هذا العام تم إلغاء هذه القيود. ستصبح اللقاحات متوفرة في مخازننا في الخامس عشر من الشهر الجاري، وستصبح متوفرة بالصيدليات صباح السادس عشر على أسوأ تقدير”.

تأتي الزيادة في أسعار لقاحات الإنفلونزا مع المخاوف مع دخول فصل الشتاء حيث تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بسبب ضعف المناعة الذي يسببه الإصابة بالإنفلونزا.