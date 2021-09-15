أنقرة (زمان التركية) – أدان اتحاد نقابات العمال التقدمي التركي (DİSK) تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن ارتفاع الحد الأدنى للأجور في ظل حكم حزب العدالة والتنمية بنحو 16 ضعف ما كان عليه.

وكان أردوغان قد ذكر في فعالية “لقاء العمال” أن مقارنة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للدخل القومي هو خير دليل على ارتفاع الحد الأدنى للأجور خلال حكم العدالة والتنمية بنحو 16 ضعف ما كان عليه.

قال أردوغان أيضا: “بالإمكان ملاحظة الزيادة عينها في معاشات التقاعد، فهناك معاشات تقاعد ارتفعت بنحو 27 ضعف ما كانت عليه”.

ونشر مركز الأبحاث باتحاد نقابات العمال الثورية التركي عبر تويتر تغريدة تضمنت متوسط الأجور وأكد أنه لم يتم شرح هذه الحقائق خلال اللقاء مع العاملين.

قال اتحاد نقابات العمال التقدمي: “خلال فترة حكم العدالة والتنمية بين عامي 2002 و2021 ارتفع الدخل القومي للفرد بنحو 12.1 ضعف ما كان عليه، بينما ارتفع متوسط المعاش الشهري بنحو 9.4 ضعف ما كان عليه ومتوسط راتب الموظف بنحو 8.7 ضعف ما كان عليه وراتب العامل بالمصالح الحكومية 6.9 ضعف ما كان عليه”.