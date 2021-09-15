بغداد (زمان التركية) – التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد.

وأكد الأمين العام خلال اللقاء يوم الثلاثاء أن العراق يحظى بكل الدعم والمساندة السياسية من قبل الجامعة العربية وخاصة في إطار مساعيه لاستعادة التحرك النشط على الساحة العربية وكافة الجهود التي يقوم بها لتفعيل دور الدولة العراقية والتأكيد على هوية العراق وانتمائه العربي.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة إن أبوالغيط نوه في هذا الإطار بالنجاح الذي تحقق في تنظيم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي استضافه العراق في 28 أغسطس الماضي، والذي شكل خطوة مهمة على صعيد استعادة العراق لدوره الفاعل على الساحتين العربية والإقليمية.

وقال البيان إن اللقاء تناول المستجدات على الساحتين العربية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا والأزمات التي تشهدها المنطقة، كما تم التطرق للاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في 10 أكتوبر القادم حيث أكد رئيس الوزراء العراقي على أهمية مشاركة الجامعة العربية في مراقبة الانتخابات القادمة، وقد أكد أبو الغيط علي استعداد الجامعة العربية لتقديم كل الدعم الممكن في هذا الصدد.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة الأمين العام الى العراق تأتي في إطار المشاركة في المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي يستضيفه العراق اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، ويعقد تحت رعاية رئيس الوزراء العراقي، بتنظيم مشترك مع مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع للجامعة في بيروت وبمشاركة واسعة من عدد من وزراء العدل العرب وكبار المسؤولين والخبراء القانونيين من الدول العربية، بالاضافة الى عدد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية، والأكاديميين والقضاة.

وشدد المصدر على مواصلة دعم الجامعة العربية للعراق، ومساندته في القيام بهذا الدور النشط، وفي كل ما من شأنه أن يسهم في ترسيخ أمنه واستقراره وتحقيق الازدهار والرفاهية للشعب العراقي.