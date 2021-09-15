أثينا (زمان التركية) – تعهد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس بـ “سحق” شبكات الاتجار بالبشر التي تهرب المهاجرين عبر الحدود من تركيا.

قال ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي رداً على سؤال مراسل وكالة أسوشيتد برس إنه لا يتوقع موجة جديدة من اللاجئين من أفغانستان، مشيرًا إلى أن هدفهم وقف أي موجة قبل أن تصل إلى حدود اليونان بوقت طويل، مؤكدًا أن مصالحهم في هذا المضمار تتماشى مع مصالح تركيا.

وأضاف ميتسوتاكيس أن اليونان تبنت استراتيجية نشطة لحماية الحدود، وأن تدفقات المهاجرين انخفضت بشكل كبير في عام 2021، مقارنة بالعام الماضي، بينما أصبحت أكثر كفاءة في إنقاذ المهاجرين الذين يغرقون في البحر.

من جانب آخر نفت اليونان مزاعم تركيا والمنظمات غير الحكومية بأنها تدفع المهاجرين للعودة، مما يعرض حياتهم للخطر، خاصة من يعبرون بحرا من الساحل التركي.

في ربيع عام 2020، واجهت اليونان سماح تركيا لعشرات الآلاف من المهاجرين بعبور الحدود البرية بين البلدين، مما دفعها منذ ذلك الحين إلى بناء سياج حديدىي على طول الجزء الصغير من الحدود البرية المشتركة.