أنقرة (زمان التركية) – أشعلت صور الممثلة التركية، إبرو شاهين، بطلة مسلسل “زهرة الثالوث” وحبيبها مواقع التواصل الاجتماعي.

في الصور التي نشرت شاهين ظهر حبيبها جادي عثمان لاعب كرة السلة التركي المحترف في فريق كليفلاند كافالييرز الأمريكي، وهو يجثو على ركبته من أجل طلب الزواج منها.

عرض الزواج الرمانسي الذي تم في ولاية كابادوكيا التركية، أجابت عليه شاهين بالموافقة.

وتجمع بين شاهين وعثمان علاقة عاطفية منذ عام تقريبا.

اشتهرت شاهين في العالم العربي بتجسيدها دور “ريان” في مسلسل “زهرة الثالوث” مع الممثل التركي، أكين أكين أوزو.