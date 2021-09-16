أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات التركية إبراهيم قاراقوتش، البالغ 59 عاما، رغم أنه مريض الشلل الرعاش، ولا يستطيع شرب الحساء بمفرده.

قاراقوتش الذي يعاني من العديد من الأمراض، وخاصة مرض باركنسون، تم اعتقاله في إسبرطة مساء أمس، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة اليوم، بتهمة الصلة بحركة الخدمة.

قاراقوتش، الذي تم تشخيص إصابته بمرض باركنسون قبل عامين ويزن 118 كيلوجرامًا، بحاجة إلى رعاية، حيث يداه وذراعاه ترتجفان، ولا يستطيع أن يشرب حساءه ولا يلبس جوربه بمفرده.

وخضع قاراقوتش لعملية جراحية لإعتام عدسة العين قبل 5-6 أشهر، ويسمع من أذن واحدة، ولا يستطيع النوم ليلاً بسبب مرضه، ويستخدم 3 أدوية لمرض باركنسون.

وعلم أن قاراقوتش، الذي عمل في الجمعيات المغلقة في أفيون بعد تقاعده من مديرية التعاونية، احتُجز بناء على إفادات شهود سريين.