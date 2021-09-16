أنقرة (زمان التركية) – قال ثلاثة معتقلين في قسم شرطة أضنة جنوب تركيا إنهم تعرضوا للتعذيب.

وبحسب تصريحات يوسف إيشيك، محامي أحد المعتقلين، فإن السلطات قامت بتجريد المعتقلين الثلاثة من ملابسهم وتعريضهم لمياه مضغوطة.

وأوضح أحد المعتقلين، ويدعى يوسف تابان، أن الشرطة هددته بـ”الإخصاء” و”التحرش بالعصا”، ورشته بالماء المضغوط.

وقال يوسف إيشيك، إن موكله تابان، تم تجريده من ملابسه، وتعرض للركل، والصفع، والتعذيب، والإهانة، مشيرا إلى أنه حاول الحصول على تقرير عن تعذيب موكله، ولكن السلطات لم تسمح له.

وقدم نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، سؤالاً برلمانياً يطلب من وزير الداخلية سليمان صويلو الإجابة عليه في هذا الصدد.

وقال جرجرلي أوغلو في عريضة الاستفهام: “هل تم فتح تحقيق ضد ضباط الشرطة العاملين في قسم شرطة أضنة بتهمة التهديد والإهاناة؟”.