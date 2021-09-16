أنقرة (زمان التركية) – أعلن زعيم حزب السعادة، تمال كارامولا أوغلو، عن 3 شروط للتحالف مع حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كارامولا أوغلو أوضح أن شرطه الأول هو أن يقبل حزب العدالة والتنمية الحاكم ترشحه لمنصب الرئاسة.

والشرط الثاني الذي أعلنه كارامولا أوغلو هو تغيير النظام الرئاسي الحالي والعودة للنظام البرلماني.

وكذلك اشترط كارامولا أوغلو التراجع عن كل ما هو غير قانوني والعودة إلى مبدأ سيادة القانون من أجل تحالف محتمل بين الجانبين.

وعن المرشح الرئاسي الذي سيطرحه تحالف الشعب المعارض، أشار رئيس حزب السعادة إلى أنه يجب الابتعاد عن الأهداف الحزبية الضيقة في تحديد المرشح الرئاسي، مشددًا على ضرورة اختيار مرشح يمكن أن يحصل على دعم من جميع فئات الشعب.

من جانب آخر، أكد ضرورة إعادة محاكمة وزراء سابقين واجهة تهمة الفساد والرشوة في إطار تحقيقات الفسادة والرشوة عام 2013 المغلقة من قبل الحكومة، وذلك نظرًا لظهور أدلة جديدة تثبت تورطهم فيها.

تأتي هذه التصريحات بعدما اعترف وزير التخطيط العمراني الأسبق، أحد الوزراء المتهمين بسوء استخدام السلطة في ملفات الفساد والرشوة تلك، بأن أدلة الشرطة من تسجيلات صويتة ومتابعة تقنية كانت صحيحة.

يذكر أن أردوغان كان زعم أن التسجيلات التي حصلت عليها الشرطة في 2013 من خلال تنصت قانوني “مفبركة”، وأن ما سماه الكيان الموازي يريد الإطاحة به من خلال هذه الاتهامات الملفقة الموجهة لوزرائه.