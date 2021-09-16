أنقرة (زمان التركية) – داعت رئيسة حزب الخير التركي، ميرال أكشينار، الموصوفة بـ”المرأة الحديدية”، أحزاب المعارضة إلى توحيد الصفوف وتحديد مرشح واحد فقط لمنصب الرئاسة.

في حديثها مع صحيفة سوزجو التركية، شددت ميرال أكشينار، على ضرورة خوض المعارضة في غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة بمرشح واحد.

وأكدت أكشينار أن خوض الانتخابات بمرشح واحد ضد كل من أردوغان ومرشح حزب الشعوب الديمقراطي الكردي سيكون مفيدا للمعارضة، مضيفة أنها سبق وأن صرحت بأنها لن تعرقل عملية تحديد ذلك المرشح.

وأوضحت أكشينار أن حديثها عن أعضاء حزب الشعب الجمهوري الوارد أسماؤهم ضمن المرشحين لمنصب الرئاسة لن يكون صائبا، وأنهم عازمون على التشاور مع حلفائهم ومن ثم طرح الأمر للرأي العام.

وتناولت أكشينار الانتقادات التي وجهها لها أردوغان بسبب تعاونها مع حزب الشعب الجمهوري، حيث قالت: “لست عدوة لأردوغان، لكن كل المؤشرات تدل على ضرورة تغيير النظام الرئاسي الذي أسسه.. فحتى عدد التوقيعات التي يضطر لتوقيعها في اليوم الواحد يعد سببًا كافيا لتغيير هذا النظام الذي جمع كل السلطات في يده”.

وأكدت أكشينار أن أردوغان من أقر النظام الرئاسي وتم تجربته، غير أنه قاد البلاد إلى الهاوية، وتابعت: “لا يوجد نظام كهذا على وجه الأرض. يجب على أردوغان أن يتغير أولا إن كان يرغب في الحصول على دعمنا”.