إسطنبول (زمان التركية) – قدم رجل أعمال إيراني الجنسية، شكوى إلى شرطة إسطنبول في 15 يوليو الماضي بعد تعرضه للخطف والسرقة من قبل عصابة مسلحة في منطقة باغجلار بإسطنبول .

وقال رجل الأعمال الإيراني “بهادور.ك” والبالغ من 34 عامًا، في إفادته للشرطة أنه تعرض أثناء قيادته سيارته للمضايقه من سائق حافلة صغيرة. ثم قطع سائق الحافلة طريقه.

وأضاف أن 9 أشخاص خرجوا من الحافلة بحجة أنهم شرطة وأخرجوه من السيارة واختطفوه وقاموا بالاعتداء عليه.

وتابع أنهم هددوه بالقتل وأجبروه على توقيع فاتورة بقيمة 200 ألف دولار، وطلبوا منه كلمة المرور الخاصة بحساب أمواله المشفرة. وأخذوا 5 آلاف ليرة نقدا كانت في سيارتي ثم عصبوا عيني وتركوني في وسط الشارع”.

وبناءً على شكوي رجل الأعمل الإيراني بدأت مديرية الأمن العام بالتحقيق في الحادث، وفحص كاميرات المراقبة، الحسابات التي حولت إليها النقود من حسابه.

وكشفت الشرطة عن هويات المشتبه بهم في حادثة السرقة بعد شهرين من المتابعة والتحقيق. واعتقلت الأشخاص الـ9 الذين نفذوا عملية الخطف.

كما وكشفت تحقيقات الشرطة مع المشتبه بهم أنهم قدموا امرأة إلى رجل أعمال الإيراني وعاشت معه في منزلها 5 أيام. واتضح من خلال التحقيقات أن هذه المرأة نقلت معلومات للعصابة حول حسابات رجل الأعمال المصرفية وتحركاته .

وضعت المرأة والعصابة خطة للخطف، حيث طلبت المرأة من رجال الأعمال الخروج لشراء بعض الحاجيات من بعض الأماكن التي تم الاتفاق أن تتم عملية الخطف فيها .

وحولت الشرطة المتهمين إلى المحكمة بتهمة السرقة والتوقيع القسري على السند.