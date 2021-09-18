أنقرة (زمان التركية) – تواصل الليرة التركية نزيفها أمام الدولار الأمريكي، حيث سجل الدولار اليوم السبت 8.64 ليرة تركية.

الدولار كان قد سجل يوم الجمعة 8.60 ليرة تركية.

قرار محافظ البنك المركزي شاهب كافجي أوغلو بـ “خفض سعر الفائدة”، تسبب في ارتفاع جديد في سعر الدولار الذي وصل إلى 8.64 ليرة تركية.

يحتل البنك المركزي التركي المرتبة السابعة، في قائمة أعلى معدلات الفائدة في العالم، ويستعد لخفض معدل السياسة (الريبو الأسبوعي) اعتبارًا من 23 سبتمبر.

يذكر أنه في حال عدم عودة الليرة التركية عن مستوى “العتبة الحرجة” أي 8.52 ليرة تركية، فإن المحللين يشيرون إلى احتمالية ارتفاع الدولار إلى 8.71 ليرة.

يذكر أنه سيتم تحديد اتجاه الأسواق من خلال قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) في 22 سبتمبر، وبعد يوم واحد من بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيعلن البنك المركزي التركي عن قراره بشأن سعر الفائدة.

وفي استطلاع أجرته وكالة الأنباء الدولية رويترز، كان التوقع العام هو أن أسعار الفائدة ستبقى ثابتة عند 19 في المائة. ومع ذلك، ولأول مرة في الاستطلاع، تمت إضافة توقعات خفض سعر الفائدة لشهر سبتمبر.

وفقا التقرير الذي نشره معهد التمويل الدولي، لوحظ أن البنك المركزي التركي سيبدأ دورة خفض أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس هذا الشهر، ويتوقع خفض 150 نقطة أساس أخرى قبل نهاية العام.