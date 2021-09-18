أنقرة (زمان التركية) – استنكر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، المعارض في تركيا علي باباجان تزايد الاتهامات الموجهة للمواطنين بالإرهاب.

باباجان قال إن اتهام 1.5 مليون شخص بالإرهاب في تركيا، يعني أن الدولة تقاتل مواطنيها.

باباجان كان يعلق على بيانات وزارة العدل لعام 2020، والتي أوضحت أنه تم فتح مليون و576 ألف تحقيق بتهمة الإرهاب بين 2016-2020 مع المواطنين في تركيا.

باباجان اعتبر أن التحقيق في الإرهاب ضد 1.5 مليون شخص هو وضع محرج، مؤكدا أن ذلك يدل على أن تركيا تقاتل مواطنيها.

أضاف باباجان “يكفي إلى هذا الحد، فلا يجب أن تحاول الحكومة ترهيب الناس بالدعاوي ومراسيم” الطوارئ.

وتعليقًا على إحصائيات وزارة العدل لعام 2020، قال نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم مصطفى ينير أوغلو: “هذه الإحصائيات هي أوضح دليل على مدى عدم قانونية الغالبية العظمى من محاكمات المنظمات الإرهابية المسلحة بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو”.