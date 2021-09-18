أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على أفراد في تركيا، يشتبه في تقديمهم خدمات مالية ومساعدات سفر لتنظيم القاعدة.

في إطار السياسات الأمريكية لمحاربة الشبكات الداعمة لتنظيم القاعدة، قررت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات مالية على خمسة أشخاص يعيشون في تركيا.

ثلاثة من المشتبه بهم الذين يعيشون في تركيا هم من الأتراك واثنان يحملون الجنسية المصرية.

تعليقا على العقوبات، قال أندريا جاكي، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، إن الولايات المتحدة تعمل مع تركيا وحلفاء آخرين علي “فضح وتعطيل” شبكات دعم القاعدة.

ومن بين الذين صدرت بحقهم عقوبات مجدي سالم، وهو محام مصري المولد، وصفه جاكي بأنه أحد الميسرين الرئيسيين لأنشطة القاعدة في تركيا. ويقول مسؤولون أمريكيون إنه الزعيم السابق لحركة الجهاد الإسلامي المصرية.

الأسماء الأخرى الخاضعة للعقوبات هي: المواطن المصري محمد نصر الدين الغزلاني، المواطن التركي نور الدين مصلحان، المواطن التركي غابرييل غوزيل، المواطن التركي سونر غورلينن.