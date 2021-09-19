إسطنبول (زمان التركية) – سلط تقرير إخباري الضوء على ارتفاع أسعار البن في إسطنبول بنسبة 100٪ خلال الشهر الماضي وتأثير ذلك على صناعة المشروبات المحتوية على الكافيين.

نقل موقع آرتي جرشيك (Artı Gerçek) عن أصحاب المتاجر القول إنهم يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار البنّ في الفترة القادمة أيضًا، مما سيشكل مشكلة كبيرة لهم.

يذكر أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في تركيا تسارع إلى 19.25 في المائة في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ أزمة العملة في عام 2018، وذلك مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والأثاث والنقل، والتي زادت جميعها بأكثر من 20 في المائة سنوياً.

وفقًا للبيانات التي نشرتها هيئة الإحصاء التركية الشهر الماضي، شهد التضخم ارتفاعا تجاوز سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي البالغ 19 في المائة، بعد أن كان 18.95 في المائة في يوليو.

قال قدير أقكون الذي يمتلك متجرا في منطقة أمين أونو بمدينة إسطنبول: “ارتفاع الأسعار محسوس أكثر مع حبوب الإسبريسو. فقد بدأ عملاؤنا في الشعور بآثار ارتفاع الأسعار. في الشهر الماضي، كان الإسبريسو يباع بحوالي 100 ليرة للكيلوغرام الواحد والآن يقترب من 300 ليرة”.

عزا التاجر أقكون سبب ارتفاع الأسعار إلى التغيرات المناخية في البرازيل، حيث يتم الحصول على الحبوب.

في حين قال التاجر الآخر سلجوق أونال: “أسعار القهوة قد ترتفع أكثر. يمكن أن تصل القهوة إلى السوق السوداء. يشتري الناس قهوة أقل فأقل “.

كشفت تقارير أن الصقيع غير المسبوق في البرازيل وتكاليف الشحن القياسية في ظروف جائحة فيروس كورونا تسببت في اختناقات شحن ضخمة من المتوقع أن تدفع أسعار التجزئة إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات في الأسابيع المقبلة.

وارتفعت أسعار بن أرابيكا في الأشهر الأخيرة بأكثر من 30 في المائة، ويرجح خبراء القطاع أن تصل قريبًا إلى 3 دولارات للرطل، وهو أعلى سعر للقهوة منذ عام 2011.