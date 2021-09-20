أنقرة (زمان التركية) – تسبب عدم توفير لقاحات كورونا معتمدة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للدبلوماسيين الأتراك في الخارج في أزمة.

وفي مايو الماضي أرسلت الحكومة للبعثات الدبلوماسية اللقاح الصيني الغير معترف به أمريكيا وأوروبيا إلى دبلوماسييها في الخارج مع استمرار تقديمه لمواطنيها بالداخل.

حاليا يواجهة الدبلوماسيين الأتراك مشكلة في الحصول على جواز سفر لقاح كورونا الخاص بالاتحاد الأوروبي ما يسبب لهم أزمة التنقل بحرية.

لم يستطع الدبلوماسيين الأتراك خاصة في ألمانيا الحصول على لقاحات فايرز أو موديرنا أو استرازينكا لعدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

عدم تلقيح العاملين بالقنصليات المحلية

وفق مصادر صحيفة “سوزوجو” لم تقدم السلطات حتى الآن اللقاح للعاملين في القنصليات المحلية.

من جهة أخرى نجح عدد من الدبلوماسيين بالخارج في الحصول على لقاحات بايونتك وموديرنا واسترازينكا بجهودهم الشخصية، غير أن غالبيتهم لم يتمكنوا من هذا بسبب عقبة السن، وبناء عليه قام أطباء أتراك في مدن مختلفة بتلقيح العاملين المحليين بالقنصليات بشكل تطوعي.

هذا وليس من المعروف ما إن كانت الحكومة التركية قامت بحجز حزمة لقاحات معتمدة من أجل دبلوماسييها في الخارج أم لا.