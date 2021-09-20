أنقرة (زمان التركية) – حطم مؤشر أسعار المدخلات الزراعية في تركيا رقما قياسيا خلال شهر يوليو/ تموز المنصرم بزيادة سنوية بلغت 29.38 في المئة، بينما تجاوز الزيادة الرسمية في أسعار السماد 62 في المئة.

وجهت الحكومة أصابع الاتهام لسلاسل المحلات التجارية وأسواق الخضروات والفاكهة فيما يخص معدلات التضخم الغذائي الرسمية التي بلغت 30 في المئة. وبدأت الحكومة حملات مراقبة في هذه المناطق، غير أن الزيادة القياسية في أسعار المدخلات الزراعية لا يمكن تجاهلها.

في يوليو/ تموز هذا العام ارتفع مؤشر أسعار المدخلات الزراعية بنحو 1.98 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 14.44 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي وبنحو 29.38 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبنحو 19.05 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا الماضية.

تعد هذه أعلى زيادة سنوية على الإطلاق يسجلها المؤشر الذي يستند على إحصاءات عام 2015، إذ أن أعلى زيادة سنوية سبق وأن سجلها المؤشر كانت في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018، حيث بلغت الزيادة حينها 27.71 في المئة بفعل أزمة أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة.

وفي يونيو/ حزيران هذا العام اقترب المؤشر من تسجل رقما قياسيا آخر ببلوغه 27.65 في المئة. وبالنظر إلى التغيير السنوي يتبين تسجيل المؤشر ارتفاعا متعاقبا خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

وعلى صعيد النفقات الأساسية ومقارنة بالشهر السابق ارتفع مؤشر السلع والخدمات التي تسهم في الاستثمار الزراعي بنحو 0.68 في المئة ومؤشر الخدمات والسلع المستخدمة في الزراعة بنحو 2.20 في المئة.

ومقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ارتفع مؤشر السلع والخدمات التي تسهم في الاستثمار الزراعي بنحو 27.01 في المئة ومؤشر الخدمات والسلع المستخدمة في الزراعة بنحو 29.78 في المئة.

السماد يسجل أعلى زيادة

وسجلت المجموعة الفرعية للأسمدة ومحسنات التربة أعلى زيادة سنوية بنسبة بلغت 62.43 في المئة. وعلى صعيد المجموعات الفرعية الأخرى ارتفعت مجموعة أبنية المزرعة التي لا تستخدم لأغراض سكنية بنحو 48.07 في المئة ونفقات صيانة الأبنية بنحو 43.37 في المئة.

وفي المقابل وعلى صعيد المجموعات الفرعية ذات الزيادة السنوية الأقل سجلت مجموعة البذور الزراعية زيادة بنحو 9.90 في المئة والمبيدات الزراعية بنحو 12.23 في المئة والمستلزمات الزراعية بنحو 18.79 في المئة.

وسجلت مجموعة الأسمدة ومحسنات التربة أعلى زيادة شهرية بنسبة بلغت 6.16 في المئة تلتها الزيوت والطاقة بزيادة بلغت 3.79 في المئة ونفقات صيانة الأبنية بنحو 3.10 في المئة.

وفي المقابل وعلى صعيد المجموعات الفرعية ذات الزيادة الشهرية الأقل فسجلت البذور الزراعية زيادة بنحو 0.55 في المئة ونفقات صيانة المعدات زيادة بنحو 0.71 في المئة.

هذا وشهدت مجموعة مستلزمات الزراعة التراجع الوحيد في الأسعار خلال شهر يوليو/ تموز مقارنة بالشهر السابق بنسبة تراجع بلغت 0.44 في المئة.