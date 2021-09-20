طرابلس (زمان التركية)ــ أعلن مسئولين في مصر وليبيا استئناف رحلات الطيران المدني بين البلدين بشكل رسمي بعد توقف أربع سنوات.

حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أعلنت أن رحلات الطيران المباشرة مع مطار القاهرة الدولى ستستأنف نهاية سبتمبر الجارى.

المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد حمودة، قال مساء الأحد إن سلطات الطيران المدني فى البلدين اتفقتا على إعادة تسيير الرحلات الجوية بين مطارات (معيتيقة- مصراتة- بنينا) ومطار القاهرة الدولى، بدءًا من 30 سبتمبر الجارى.

القرار ياتي عقب زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، القاهرة، التي شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات، من بينها مذكرة التعاون بين وزارة النقل المصرية ونظيرتها الليبية.

وأفاد وزير العمل الليبى، على العابد، فى تصريحات صحفية، بأن ليبيا وقّعت مع مصر عقودًا بقيمة 19 مليار دينار، وهى ما تحتاج إلى مليون عامل مصرى لتنفيذها.

صحيفة الأخبار المصرية نقلت في وقت سابق الأحد عن مسئول بوزارة الطيران المدني، أن عودة الطيران مع ليبيا إلى مطار القاهرة الدولى ستبدأ 30 سبتمبر الجاري، وسيتم تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين مطارات (معيتيقة – مصراته – بنينا) ومطار القاهرة الدولى.

الصحيفة قالت إن “رحلات الطيران بين مصر وليبيا كانت متوقفة بمطار القاهرة الدولى حوالى 4 سنوات بسبب الأحوال الأمنية غير المستقرة فى ليبيا وكان تقتصر الرحلات فقط بين البلدين على مطار برج العرب بالإسكندرية”