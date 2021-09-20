أنقرة (زمان التركية) – قال زعيم المعارضة في تركيا كمال كيليتشدار أوغلو إنه يمكن التوصل إلى حل بخصوص “الأزمة الكردية”، في تصريحات ترفع الأسهم الانتخابية لحزب الشعب الجمهوري.

زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، أكد انه يمكن حل الأزمة الكردية من خلال حزب الشعوب الديمقراطي وليس كما يسعى الرئيس رجب أردوغان لحلها عبر زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.

خلال الحلقة الأولى من الفيلم الوثائقي “السيد كمال وتحالفاته” للصحافي والمنتج الوثائقي جونال جانتاك، أكد كيليتشدار أوغلو أنه أعلن قبل سنوات عن دعمه لدخول حزب الشعوب الديمقراطي إلى البرلمان في انتخابات عام 2015.

كيليتشدار أوغلو وصف حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الهيئة الشرعية لحل المشكلة الكردية، ولذلك يمكن حل الأزمة بالتعاون معهم.

وانتقد كيليتشدار أوغلو، إجراء أردوغان مفاوضات مع زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، حيث كانت هناك مشاورات خلال الانتخابات البلدية عام 2019 وصفت بأنه صفة للحصول على دعم الأكراد في بلدية إسطنبول مقابل حلحلة الأزمة الكردية، لكنها باءت بالفشل.

ويقدم حزب الشعب الجمهوري نفسه كبديل عن حزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى السلطة في عام 2002.

كيليتشدار أوغلو قال إن حزب الشعوب الديمقراطي، له قاعدة شعبية، مكنته من الوصول إلى البرلمان، والقيام بواجبه في البرلمان.

وشدد كيليتشدار أوغلو على أنه إذا كان هناك حل للأزمة الكردية، فلن تتم إلا من خلال الهيئة الشرعية للأكراد وهي حزب الشعوب الديمقراطي.

يذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي يدعم تحالف الأمة المعارض الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب السعادة الإسلامي وحزب الخير القومي لكنه ليس عضوا رسميا في التحالف.

وتنظر في الوقت الحالي المحكمة الدستورية دعوى لحل حزب الشعوب الديمقراطي الذي يصوت له 7 ملايين ناخب وحظر المئات من أعضائه.د

وكان حزب الشعوب الديمقراطي وسيطا في المفاوضات بين حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب العمال الكردستاني الانفصالي التي توقفت في عام 2015. عقب انقلاب عام 2016 تم اعتقال رئيسي الحزب صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسكداغ وعدد من البرلمانيين آنذاك.