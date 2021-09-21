أنقرة (زمان التركية) – لم يجد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استقبالا رسميًا لدى وصوله إلى الولايات المتحدة للمشاركة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي ستقام في نيويورك.

وأظهرت صور أردوغان في مطار جون كينيدي الدولي، يسلم على كل من وزير خارجيته، مولود جاويش أوغلو، والسفير التركي لدى واشنطن، حسن مراد مرجان.

كان برفقة أردوغان كل من قرينته، أمينة أردوغان، ووزير الدفاع، خلوصي أكار، ووزير التجارة، محمد موش، ووزير السياحة والثقافة، محمد نوري أرصوي، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية، بن علي يلدرم.

كان من اللافت غياب المسؤولين الأمريكيين عن استقبال أردوغان فور وصوله، وكانت هناك تعليقات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص.