أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث أن تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وتدني الأصوات المؤيدة له إلى ما دون 30 في المئة، أصبح أمرًا واقعًا.

استطلاع رأي أعده معهد البحوث الانتخابية، كشف عن بلوغ نسبة الأصوات المؤيدة لحزب العدالة والتنمية نحو 29.9 في المئة عقب توزيع أصوات الأشخاص الذين لم يحسموا موقفهم الانتخابي بعد.

جان سلجوقي، رئيس معهد البحوث الانتخابية قال إن نسبة تأييد حزب العدالة والتنمية تراجعت إلى ما دون 30 في المئة وأنها المرة الأولى التي تتراجع فيها عما كانت عليه في عام 2002 الذي تولى فيه حكم البلاد.

وفق مراقبين تؤثر الأوضاع الاقتصادية الحالية بشكل كبير على توجهات الناخبين في تركيا، وباتت الفئة المحافظة التي تمثل الشريحة الواسعة لحزب العدالة والتنمية على استعداد للانقلاب على أردوغان إذا ازدادت الأوضاع سوءً.

وأكد سلجوقي أن هذه النسبة تعني أن حزب العدالة والتنمية يحظى حاليا بأقل دعم مجتمعي خلال العشرين عاما الماضية.

وتم إجراء استطلاع الرأي في الفترة بين 7 و13 سبتمبر/ أيلول الجاري بمشاركة 1500 شخص عبر اتصالات هاتفية.

وخلال استطلاع الرأي تم سؤال المشاركين عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

– حزب العدالة والتنمية: 23.7 في المئة

– حزب الشعب الجمهوري: 18.2 في المئة

– من لم يحسموا موقفهم بعد: 17.8 في المئة

– حزب الخير: 11.1 في المئة

– حزب الشعوب الديمقراطي الكردي: 9.7 في المئة

– المقاطعون: 9.2 في المئة

– حزب الحركة القومية: 6.4 في المئة

– حزب الديمقراطية والتقديم: 1.4 في المئة

– أحزاب أخرى: 1.1 في المئة

– حزب المستقبل: 0.7 في المئة

– حزب السعادة: 0.7 في المئة

وعقب توزيع أصوات من لم يحسموا موقفهم الانتخابي بعد جاءت النتائج على النحو التالي:

– حزب العدالة والتنمية: 29.9 في المئة

– حزب الشعب الجمهوري: 25.7 في المئة

– حزب الخير: 15.3 في المئة

– حزب الشعوب الديمقراطي الكردي: 11.7 في المئة

– حزب الحركة القومية: 9.4 في المئة

– حزب الديمقراطية والتقديم: 2.7 في المئة

– أحزاب أخرى: 2.2 في المئة

– حزب المستقبل: 1.9 في المئة

– حزب السعادة: 1.1 في المئة