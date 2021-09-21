أنقرة (زمان التركية) – اجتاحت صورة طالب جامعي نائم في وسط الشارع أمام السكن الطلابي لجامعة جوموشانه منصات التواصل الاجتماعي في تركيا.

الصورة أصبحت الأكثر رمزية وتعبيرًا عن احتجاج الطلاب الجامعيين على ارتفاع رسوم السكن الجامعي وإيجار المنازل في تركيا.

حركة “نعجز عن إيجاد سكن” نشرت الصورة عبر تويتر وعلقت عليها قائلة: “العاجزون عن إيجاد سكن في كل مكان”.

في سياق متصل اعتقلت السلطات مجموعة من الطلبة الجامعيين بادروا إلى الاحتجاج على غلاء أسعار الإيجار والسكن الطلابي بنفس الطريقة من خلال المبيت بالحدائق العامة في مختلف المدن.

و شهدت إيجارات المنازل في تركيا اترفاعًا قياسيًا مع الاستعداد لعودة الدراسة.

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