طرابلس (زمان التركية)ــ أعلن البرلمان الليبي اليوم الثلاثاء سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

عبدالله بليحق الناطق الرسمي باسم مجلس النواب أعلن في بيان مقتضب سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضرين.

وكان 45 نائباً تقدموا للبرلمان بطلب سحب الثقة من الحكومة.

يأتي قرار سحب الثقة اليوم بعد أن أعلن مجلس النواب الليبي أمس خلال جسلة بحث سحب الثقة عن “تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه”. القرار الذي تم اعتباره يغلق الباب ولو مؤقتا أمام سحب الثقة من الحكومة

من جهة أخرى أعلن الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد بن عبدالناصر أن المجلس يرفض إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وقال إنها “باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلا”.