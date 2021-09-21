الخرطوم (زمان التركية)ــ أقدم عسكريون في السودان على محاولة انقلاب من خلال الاستيلاء على بعض الآليات العسكرية في العاصمة الخرطوم. تم اعتقال 40 ضابطا على صلة بالحادث الذي تمت السيطرة عليه.

وذكر التلفزيون والإذاعات الحكومية في السودان، في النبأ العاجل الذي أعلنوه بقطع بثهم المباشر، أن مجموعة من الجنود في العاصمة الخرطوم حاولوا تنفيذ محاولة انقلاب فاشلة ودعا الشعب إلى مقاومة الانقلاب.

أفادت مصادر رسمية أن مجموعة من الجنود في منطقة أم درمان بالعاصمة حاولوا الاستيلاء على بعض الآليات العسكرية.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني محمد الفقي سليمان، في بيان على حسابه على فيسبوك، إن الوضع تحت السيطرة، ودعا الشعب إلى حماية البلاد والعملية الانتقالية ومعارضة الانقلاب.

وتم الإعلان عن اعتقال 40 ضابطاً متورطين في محاولة الانقلاب.