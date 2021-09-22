أنقرة (زمان التركية) – تصدت الشرطة التركية، لطلاب جامعة الشرق الأوسط التقنية، المحتجين على أسعار الإيجار المساكن الطلابية الباهظة.

الطلاب احتشدوا في حي “كتل العمال” بالعاصمة التركية أنقرة، للاحتجاج على ارتفاع إيجار المساكن الطلابية والمنازل، مؤكدين أنهم ليسوا مضطرين لدفع ثمن الأزمة الاقتصادية.

حاولت الشرطة منع الطلاب الذين اجتمعوا لتوزيع بيان يخص ارتفاع الإيجارات، بزعم عدم وجود إذن من الولاية.

قال أحد الطلاب،في الأساس سعة السكن غير كافية، فكيف تزداد أسعار الإيجارات بمقدار 50 بالمائة في غضون بضعة أشهر.

أضاف الطالب: “فاتورة الوباء والأزمة ندفعها نحن. بينما لا تتخذ أي مؤسسة مرخصة أي إجراءات تجاه الطلاب، الحكومة تقف إلى جانب الزيادات وتحصيل المال وليس الطلاب. سوف يستمر نضالنا ضد العوائق والقمع. لن نوافق على اغتصاب صارخ لأبسط حقوق الإنسان”.

وجاء في البيان الذي حاول الطلاب توزيعه: “تفرض علينا الإيجارات الباهظة هنا على اعتبار أن الخيار الوحيد للطلاب هو حي كتل العمال القريب من الجامعة، ذلك رغم أن حالة المنازل سيئة للغاية. إن إظهار التضامن ضد هذه المشكلة التي تتغذى على افتقارنا إلى الاختيار أصبح حاجة مهمة بالنسبة لنا اليوم. ندعو الجميع إلى التوحد ورفع أصواتنا ضد ارتفاع الإيجارات”.

شهدت إيجارات المنازل في تركيا ارتفاعًا قياسيًا مع الاستعداد لعودة الدراسة.

طوال هذا الأسبوع بادر الطلاب الجامعيين إلى الاحتجاج على غلاء أسعار الإيجار والسكن الطلابي بأشكال مختلفة وقرر بعضهم المبيت بالحدائق العامة في مختلف المدن لدفع المسئولين للتحرك.