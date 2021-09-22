أنقرة (زمان التركية) – أبدى وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى فارانك، انزعاجه من تعرض للسخرية كلما أدلى بتصريح حول إنتاج سيارات طائرة.

وخلال مشاركته في حفل افتتاح النسخة السادسة من معرض إسطنبول الدولي للاختراعات أجرى فارانك سلسلة من الاختبارات للسيارة التي تعمل بوقود البورون.

فارانك قال: “كلما تحدثت عن انتاج سيارات طائرة يسخرون مني، لكن العالم سيتحدث عنا فيما يخص السيارات الطائرة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا صواريخ الهجين. سنستثمر في تكنولوجيا بصرف النظر عن مفهوم التبن الذي يتبادر على أذهانهم عندما نتحدث عن مجرة درب التبانة”.

وعد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى فارانك، بأن الحكومة ستثمر في الشباب والتكنولوجيا.